تفاصيل لقاء محافظ البحر الأحمر والنواب لبحث مشكلات المواطنين

التقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس النواب بالبحر الأحمر، النائب سيد قاسم، محمد محمد عبدالمقصود، ناصر عطية، علي نور، إيلاريا سمير حارس، في مكتبه بالديوان العام، لبحث سبل التعاون، وحل مشاكل المواطنين، مؤكداً أنه سيلتقي بهم بشكل دوري.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بالإنجازات الكبيرة التي نجح المحافظ في تحقيقها في 15 شهر فقط منذ توليه منصبه.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء أنه تعهد منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر 2019، أنه يسخر كل جهوده لخدمة المحافظة وأبنائها، ونجح في إنجاز العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، موجهاً الشكر للأهالي لوعيهم وتعاونهم بصفة عامة، وفى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل خاص، مشيراً إلى هذا اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

عرض النواب خلال اللقاء العديد من مطالب المواطنين في مختلف القطاعات، واستعرضوا أبرزها، التي تتمثل في موقف مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إذ أوضح لهم المحافظ أنه جار الانتهاء من توصيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الغردقة بنسبة 95%، كما تم استعراض احتياج المحافظة لدعم مالي من وزارة الإسكان لاستكمال أعمال تطوير محطة رافع وسوق الدهار.

وأوضح المحافظ للنواب أنه فيما يتعلق بطلبهم بتخفيض أسعار الورش التابعة لوزارة الأوقاف الموجودة بمنطقة الحرفيين بالغردقة، فهذا الأمر يخص وزارة الأوقاف، واستجاب المحافظ لطلب النواب بحل مشكلة نقص المياه بمدينتي سفاجا والقصير، موضحاً أنه سيتم إقامة محطتى تحلية، واحدة لكل مدينة، بقدرة 20 ألف متر مكعب لكل محطة، مطالباً أعضاء النواب بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإعتماد المالي لتنفيذ المحطتين، كاشفاً عن حل مشكلة أرض تقسيم الزمردة بسفاجا، وذلك بعد تدخله بنفسه بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة.

كما أوضح أنه فيما يتعلق بملف أراضي الشباب بالمدن فإنه جار مخاطبة مجلس الوزراء لتفويض المحافظة باستئناف التخصيص لأراضي الشباب، التى تبلغ 150 متر لكل قطعة، وفق نموذج وشكل محدد، ووعد المحافظ بدراسة حل مشكلة قاطني عمارات «باتا» بالغردقة، ونقل ساكني عمارات الوفاء لمكان أفضل لتطوير المنطقة، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتوعية المواطنين أنه سيتم نقلهم لأماكن أفضل.

ورحب المحافظ بمطالب أعضاء النواب بتدشين مبادرة «محبي الغردقة» لنظافة وتجميل بعض المناطق بالمدينة، بالتعاون مع السكان تلك المناطق، على أن يتم توفير معدات النظافة والتجميل من قبل مستثمري المحافظة.

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