العثور على رضيع عقار بمدينة القصير في البحر الأحمر

عثر أهالي بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، على طفل رضيع أسفل أحد العقارات بالمدينة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رغم البرد القارص، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لإتخاذ اللازم حيال الواقعة.

تلقى قسم شرطة القصير، بلاغًا بالعثور على طفل رضيع أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة التلفزيون بالمدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بإيداعه حضانة مستشفى القصير المركزي، وكلفت النيابة العامة مباحث القسم بالتحريات في الواقعة.

جدير بالذكر أن وحدة حماية الطفل بمدينة سفاجا أنهت الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بمنطقة سفاجا، دون مستندات وتم إيداع الطفل بدور رعاية صحية أولية.

وأوضحت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا في تصريحات صحفية، انها تلقت بلاغا بالعثور على طفل حديث الولادة مجهول النسب، فجرى التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية.

وعلى الفور تحركت وحدة حماية الطفل بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفل، وتم استخراج الأوراق الرسمية للطفل. وايداعه أحد دور الرعاية الصحية الأولية حتي يمكن تسلميه لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.