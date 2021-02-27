استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها

شهد المعدن الأصفر استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم السبت 27 فبراير الحالي، بعد حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في حيرة للراغبين بين الشراء أو العدول عنه.

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 872 و874 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 763 و765 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 654 و656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6104 و6120 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال الأسبوع الماضي، نزل الذهب عن ذروة أسبوع إذ تعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي قال إن التعافي الاقتصادي «متفاوت وبعيد عن الاكتمال».

ووفقًا لموقع «سكاي نيوز»، تراجعت أيضًا جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لتقترب من أعلى مستوى في عام والذي وصلت إليه الاثنين الماضي.

وارتفاع العوائد يؤثر سلبًا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنّه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.16% إلى 27.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار.

وتراجع البلاتين نحو 3.3% إلى 1229.80 دولارا للأوقية، بينما خسر البلاديوم نحو 1.9% إلى 2349.00 دولارا للأوقية.