نشأت الديهي: «Google Maps» يقف حائرا أمام إنجازات الدولة المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان في زيارة لإحدى المدن الجديدة، والتقى بأحد المستثمرين، وتحدثوا عن دور مشروعات الطرق في اختصار الوقت، مؤكدا أن المستثمر أن تطبيق «خرائط جوجل» مش ملاحق على التطور الذي يحدث في مصر، وهناك تغير في شكل ولوحة مصر يحدث بشكل يومي، ومشددًا على أن محرك البحث « Google Maps» وقف حائرًا أمام ما يحدث في مصر من إنجازات، فنحن في وضع استثنائي في إعادة بناء الدولة.

مصر لديها فرصة عظيمة للاستثمار لا توجد في أي دول أخرى

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر لديها فرصة عظيمة للاستثمار لا توجد في أي دول أخرى، ولكن يجب تعظيم الصناعة المصرية، «كفانا استيراد، مصر أفضل وأحسن وآمن دولة للاستثمار، فهى دولة مضيافة وتقدر الغريب قبل القريب، ولا تأكل فلوس أحد، القادم فترة وحقبة الصناعة».

نشأت الديهي يُهاجم أيمن منصور بسبب وصفه للإعلاميين باللصوص

من ناحية أخرى، استنكر الإعلامي، المقال الذي نشره الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بعنوان «يا عزيزي كلنا إعلاميون»، قال فيه «معظم إعلاميينا يخدمون أسيادًا متعددين: صاحب القناة والتمويل من ناحية، وصاحب جهاز سامسونج من ناحية أخرى.. والمعلنون ووكالات الإعلان من ناحية ثالثة.. إضافة إلى بعض الأسياد غير الظاهرين، وكذلك المصالح الشخصية ويكون الرقص على كل الحبال ومحاولة إرضاء كل الأطراف على حساب الجمهور».

ما يقوله أيمن منصور يطابق ما يسرده الأبواق الإخوانية

وتقدم الإعلامي، ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد الدكتور أيمن منصور، وبشكوى لرئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين، ونقيب الصحفيين، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام، لوصفه للإعلاميين باللصوص، قائلًا: «احنا مش لصوص إحنا وطنيبن وشرفاء، وأنت اخطأت وسنقاضيك، أنت كذاب وتجاوزت الحقيقة والأدب وأنت سُبه، وما قولته تعاقب عليه قانونًا، اعتقد أنه يعاني من مشكلة نفسية أو مشكلة كبيرة تتسبب في هجومه على الإعلاميين وما تقوله يتطابق مع ما يقوله إعلامي الإخوان».