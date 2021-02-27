فيرنر لا يهتم بـ«سوء فهم» لامبارد.. ويركز على «عامل مشترك» مع توخيل

ثمن تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، الاستعانة بخدمات مواطنه توماس توخيل لتدريب النادي الأزرق، بعد الإطاحة بالإنجليزي فرانك لامبارد بسبب تراجع النتائج، رغم الصفقات الضخمة التي أبرمها البلوز.

وتلقى لامبارد 5 هزائم في آخر 8 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع مالكه رومان أبراموفيتش إلى إقالة لامبارد من تدريب البلوز وتعيين توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق، الذي نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، منذ قدومه من باريس.

وقال فيرنر لشبكة سكاي سبورتس: «إن وجود مدرب يتحدث الألمانية يعمل معه يمثل بداية جديدة في مسيرته مع تشيلسي».

وأضاف: «عندما يكون لديك مدير فني جديد، هي بداية جديدة للجميع، لذلك كانت بداية جديدة بالنسبة لي أيضًا، لأنني قلت لنفسي، لقد فاتني الكثير من الفرص، لقد فاتني الكثير من النقاط وربما سأبدأ الآن».

وأضاف: «لم أفهم المدير الفني جيدًا، لم يكن ذلك بسبب اللغة، لكنني أعتقد أنه عندما يمكنك التحدث باللغة الألمانية إلى شخص ما، يمكنك شرح بعض الأشياء بشكل أسهل».

وأوضح أنه «ربما يشرح توخيل الأمور بشكل أسهل من فرانك لامبارد، على سبيل المثال لأنه قد يكون مختلفًا عندما تتحدث إلى شخص ما بلغتك الأم».

واسترسل فيرنر: «ربما يؤدي سوء فهم كلمة ما إلى جعل الجملة مختلفة تمامًا، أعتقد أنه بهذه الطريقة كان ليمنحني ثقته وتعزيز ثقتي».

وتابع: «لا أهتم بالفرص الضائعة أو الماضي، أريد أن أتطلع إلى المستقبل لإعادة الفريق إلى القمة وتسجيل الأهداف».