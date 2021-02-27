التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري من ميليشيا الحوثي

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجى، نايف فلاح الحجرف، إنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري من ميليشيا الحوثي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأدان أمين مجلس التعاون، استهداف ميليشيا الحوثي للرياض بهجوم باليستي، منوها إلى أن هجمات الحوثي تعكس تحديا سافرا للمجتمع الدولي.

وقبل قليل أعلن التحالف العربى اعتراض وتدمير هجوم باليستى من قبل مليشيا الحوثى باتجاه الرياض.