«الرياض»: نجدد رفضنا جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن الوطن العربي يعيش أوضاعا بالغة الحساسية، ما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وبالرغم من هذه التحديات فإن المملكة مازالت متمسكة بمواقفها الثابتة تجاه القضايا المركزية والتي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها.

وأضاف فرحان، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب: «نؤكد على موقفنا الثابت بشأن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينية، وندعم جميع الجهود الرامية إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونؤكد على أن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة».

ودعا، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية: «نجدد رفضنا جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة».

وتابع: «نؤكد حرصنا على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي العربية ونرفض المساس باستقرار المنطقة ونساند وندعم الحلول السلمية للأزمات، ونؤكد على أهمية الرفع من مستوى العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات بما في ذلك تطوير آليات العمل العربي المشترك».

وأردف: «نرحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض نثمن حرصها على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبها لإعادة الأمن والاستقرار ونؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية ونجدد رفضنا لما تشكله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتهديد أمن واستقرار اليمن وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة».