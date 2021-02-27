سكرتير سابق لبابا الفاتيكان: غيرنا بروتوكولات دبلوماسية لاستقبال الرئيس «السيسي»

كشف مونسنيور يوآنس لحظي جيد، سكرتير بابا الفاتيكان سابقا، كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفاتيكان، والتي كانت في أولي زياراته الخارجية التي كان مخطط له فيها زيارة فرنسا وإيطاليا فقط دون زيارة الفاتيكان: «أحد الوزراء هاتفني وسألني لو أمكن الرئيس يقابل البابا، وهو رحب جدا بالزيارة وشال كل المشكلات البروتوكولية».

وأضاف «جيد»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الفاتيكان كانت الأولي من نوعها، لافتا إلى أن المشكلات البروتوكولية التي كانت تصاحب الزيارة هو أنه لا يجوز لزائر زيارة الفاتيكان إلا في بداية زيارته لإيطاليا أو في نهايتها، بينما كان جدول مواعيد الرئيس السيسي حينها مقتظا ولم يتوفر وقت للزيارة إلا في منتصف رحلته: «قداسة البابا قال لا كل ده هيتحل، وتم استقبال الرئيس السيسي بكل المراسيم العليا الخاصة بالرؤوساء في نصف زيارته لإيطاليا وكانت بعد فترة الظهر مغايرا لكل البروتوكولات».

وأوضح أنه زيارة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للفاتيكان كانت خطوة مهمة وجيدة لإذابة جبل الجليد الموجود بين المؤسستين العريقتين، حيث كان اللقاء الأصعب ذلك الذي جرى في عام 2016: «هناك الكثير من الأشخاص عملوا لتحقيق اللقاء الصعب الذي جاء بعد سنوات من الصمت والتخوف والتباعد، والدبلوماسية المصرية كان ليها دور كبير، وكان هناك تخوف من قبل البابا أن يخرج من الفاتيكان للمرة الأولي إلى مصر ولا يحدث معه لقاء مرجو أو ترحيب يلائم قداسته».

وأكد أن المفتاح الذي أسهم في إذابة جبل الجليد ذلك هو أنه وبعدما وصل شيخ الأزهر للفاتيكان طلب البابا منه طلب واحد حيث قال له «أشعر كأنك في بيتك»، وهي الكلمة التي فتحت قلب الإمام الطيب وقداسه البابا، وكان لقاءً مثمرا فيما بينهما، وهو الذي تبعه 4 لقاءات أخرى.

وتابع: «أول ما تم تعيني بعد اختيار قداسة البابا لي في عام 2013 دعيت والدي ووالدتي لزيارة روما ولقاء قداسة البابا، وفي تلك الأونة طلب مني طلب غريب، خدني على جنب وقالي هطلب منك طلب بس لازم تنفذه، تقوم بترجمه الكلام اللي هقوله لوالديك بطريقة حرفية وأمينة، وقالهم ابنكم ممتاز جدا وعنده صفات كتيرة كويسة وأنا بعزه، ولكن عنده عيب خطير إنه لما بيتكلم عربي أنا مش بفهمه، وانفجر الجميع من الضحك».