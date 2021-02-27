الإعلامية لينا شاكر: ربنا له حكمة في إصابتي بالسرطان.. وبقيت أحسن شوية

قالت الإعلامية لينا شاكر، إنها حاليا تتمتع بصحة جيدة، وأنهت كافة العلاجات الخاصة بمرض السرطان، لافتة إلى أن تلك التجربة ساعدتها كثيرا أن تدخل في فترة من الهدوء والراحة والسكينة: «بقيت أحسن الحمد لله، وبشم نفسي شوية، وربنا له حكمة في إصابتي بالسرطان».

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنها في إحدى المرات أثناء إجرائها لعدد من التحاليل كانت تتوقع إصابتها بالسرطان أثناء ذهابها: «مش عارفه أنا قولت على نفسي ولا لأ، وكلمت شريف مدكور بعد ما عرفت وقولتله إحنا بقينا مكنسرين زي بعض».

وأوضحت أن تجربة حلقها لشعر رأسها وظهورها في جلسة تصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت محاولة منها لإقناع المرضى بأنه من الممكن أن يكون مظهرهم جيد بعد حلق الشعر نتيجة التعرض لجلسات الكيماوي: «أنا استبعدت إني مذيعة وحسبتها إني إنسانة عادية جدا، ومكنتش متخيلة كل الحب والدعوات اللي الناس إدتهالي، أنا بشكر كل الناس».

وأكدت أنها مرت بنفس تجربة مرض السرطان مع والدتها -رحمها الله- بكافة تفاصيلها: «من يوم لما اتشخصت بالمرض وحتى يوم وفاتها كانوا 11 عام من الألم اللي عشته معاها في التجربة، وكانت مرعبة، ومكنتش متخيلة إني أصاب بالسرطان ولكن حكمة من ربنا».

وكانت الإعلامية لينا شاكر أعلنت إصابتها بمرض السرطان، من خلال اسلوب جديد ومبتكر، حيث نشرت جلسة تصوير لها، بدون شعر، بسببب جلسات الكيماوي، مؤكدة إجرائها الفحوصات اللازمة التي أثبتت إصابتها، مشيرة إلى أنها نشرت الصور، بعد أن تخطت المرحلة على خير، مطالبة متابعيها باستمرار دعمها.