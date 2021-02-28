حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك ألا تتسرع في إعطاء وعود وتأن في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.