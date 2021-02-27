مبابي يفتك بشباك ديجون في «نصر نظيف» لباريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على مضيفه ديجون بنتيجة (4-0)، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بملعب ستاد جاستون جيرارد.

سجّل الأهداف مويس كين في الدقيقة السابعة، وضاعف كيليان مبابي النتيجة بهدفين في الدقيقتين 32 و51.

ورفع الغزال الفرنسي رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي، ثم أضاف البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ليل، وبفارق نقطتين أمام ليون صاحب المركز الثالث.

في حين تجمّد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

تشكيل باريس سان جيرمان

وبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي لفريقه الذي واجه ديجون، وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كيرير، ماركينيوس، كيبميمبي، ديالو

الوسط: رافينيا، دانيلو، هيريرا

الهجوم: دراكسلر، مويس كين، مبابي

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان فاز على برشلونة بنتيجة 4-1، ليضع الفريق قدمًا في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.