مرض مرعب يصيب الأطفال بسبب كورونا.. 80% يحتاجون رعاية مركزة

كشفت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، عن مرض جديد يُصيب الأطفال، وهو مرتبط بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث ذكرت أن كورونا فيروس مستجد، وعندما يُصاب الطفل سواء التقط العدوى من والده أو عائلته أو صديقه بالمدرسة، تكون بدون أعراض: «ممكن تبقى ارتفاع نصف درجة في الحرارة، قيء وترجيع لمدة يوم واحد، لكن المرض الجديد يظهر بعد 3 أو 4 أسابيع».

وأضافت «الجنزوري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن هذا المرض مُرعب ويسمى «متلازمة الالتهاب المناعي في الأطفال»، وتظهر أعراضه بعد مرور 3 أو 4 أسابيع من إصابة الطفل بكورونا: «أعراضه حرارة مرتفعة جدًا وشديدة جدًا لا تؤثر فيها أي مخفضات للحرارة ولا كمادات، وقد يصاحبه ألم في البطن وترجيع وإسهال».

وتابعت: «عنيه تبقى حمرة ومفيش أي إفرازات فيها، والتهاب شديد، مفيش أي إفرازات في العين، لسانه منقط أحمر وشفايفه شديدة الالتهاب ومقشرة، الغدد الليمفاوية تحت الفك متضخمة، الطفح الجلدي في الإيدين أو الرجلين أو ممكن يظهر في أي حتة تانية، أكتر سن يظهر فيه من 9 لـ 10 سنوات في مصر، في بعض البلاد قالوا لحد 20 سنة، لو ظهر الاعراض دي لازم الأم تكون واخدة بالها جدًا إن الطفل ده يبقى عنده المرض ده».

وعن خطورة المرض، ذكرت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، أن 80% من الأطفال المصابين به من من الضروري للغاية دخولهم غرف الرعاية المركزة، «20% من الأطفال ممكن يتعالجوا في المستشفى بدون الحاجة لرعاية، بس ده يتوقف على مدى سرعة اللجوء للمستشفى، لو الأم جابت الطفل في اليوم الثاني أو الأول في الحرارة يتعالج بسهولة جدًا من 3 لـ 5 أيام».

وتابعت: « نسبة قليلة من الأطفال بيتصابوا بيه، في الموجة الأولى من كورونا في مصر مستشفى الاطفال استقبلت 65 حالة واتعالجوا، بيحصل تهيج شديد في مناعة الطفل، الحاجات المناعية دي تأكل الاجهزة المختلفة للجسم، الموجة الثانية ظهر 20 حالة ، الاسبوع اللي فات جالنا 7 حالات، أول ما الكورونا تهدى بنشوف الحالات دي».

ووجهت رسالة للأمهات: « ده مرض مرعب، لما نتعالج بدري بيخف بنسبة 100%، الحاجات اللي جات من القرى والنجوع بتبقى متأخرة عشان كده بتكون الحالة حرجة بشدة، ويصل الطفل وهو ضغط واطي، وبنديله أدوية مناعية ومضادات حيوية وبيأخد وقت 10 لـ 15 في علاج الطفل، خايفة أن الناس متكونش واخده بالها من المرض ده، الخطورة أن الحالات شديدة الخطورة في كل العالم مش عندنا بس».