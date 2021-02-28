الصحة تدعو المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة للتسجيل بموقع لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة بدأ في تلقي رغبات المواطنين لتسجيل لقاح كورونا، مطالبا الفئات المستهدفة، وهم الأشخاص ما فوق الـ60 عاما من كبار السن، وما فوق الـ 40 عاما لأصحاب الأمراض المزمنة أو القلب أو الفشل الكلوي، للدخول للتسجيل.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه فور تسجيل المواطنين للبيانات الخاصة بهم، ورفع تقاريره، سيأخذ في النهاية رقم للمتابعة من خلاله يستطيع الاستفسار عن الخطوات التالية.

وانطلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، الآن، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يكون على موقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg.

وفي حال تعثر المواطنين التسجيل علي الموقع، خصصت وزارة الصحة السكان مكتبا في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة، لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، حتى تضمن الوزارة تسجيل المواطنين كافة للحصول على اللقاح، والعمل على الحد من انتشار العدوى من خلال تطعيم أكبر فئة ممكنة من المواطنين.

وسيكون الموقع مفتوحا لكافة الفئات المختلفة للمواطنين، ويتم إدخال البيانات من قبل المواطنين بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول والمحافظة والأوراق الطبية في حالة وجود مرض معين، ثم بعد ذلك سيتم مراجعة كافة البيانات من خلال فريق متخصص، فتقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان التطعيم.