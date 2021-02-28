بوسي شلبي لهاني شاكر بعد ظهوره بكليب «شكرا»: أنت أمير التمثيل العربي

هنأت الاعلامية بوسى شلبي، الفنان الكبير هاني شاكر على نجاح أغنيته الجديدة «بقالي كتير» التي طرحها منذ عدة أيام، وحققت نجاحا كبيرا وتصدرت «تريند» يوتيوب مصر، بعد أن شاركت فيها الفنانة كارول سماحة، التي بادلها شاكر بالظهور في أغنيتها الجديدة «شكرا» مع المخرجة بتول عرفة، التي أظهرت قدرات هاني شاكر التمثيلية.

وأعربت شلبي، في الفيديو الذي تداول لها أثناء تصويرها حلقة في برنامجها بقناة المحور، بأن شاكر أظهر قدرات تمثيلية جيدة، مما يجعلنا نطلق عليه لقب أمير التمثيل العربي، وليس فقط لقب أمير الغناء العربي، وظهر في الفيديو نهلة زوجة شاكر، التي سعدت للغاية بالنجاح الكبير الذي حققه زوجها.

وتخطت مشاهدات كليب أغنيته الجديدة «بقالي كتير» حاجز المليون مشاهدة، عبر حساب شاكر، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشر هاني شاكر، مقطعا من الفيديو كليب، عبر«إنستجرام»، مزين بعبارة «مليون مشاهدة»، معلقا بقوله: «فيديو كليب بقالي كتير، يتخطى حاجز المليون مشاهدة على قناة يوتيوب، فكرة وإخراج بتول عرفة، إنتاج لايف ستايلزستديوز».

أغنية «بقالي كتير» للفنان هاني شاكر، من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وقدمت المخرجة بتول عرفة، الفنان هاني شاكر والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين، بفكرة مبتكرة وثوبا فنيا مختلفا؛ إذ كان من المقرر أن تخرج كليبين مختلفين للنجمين، يطرح كل منهما على حده، ولكن اتباعا لفكرة الاختلاف والتجديد التي اعتادت عليها، عملت على دمجهما بطريقة مبتكرة، لتكامل الفكرتين.