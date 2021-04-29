هيونداي «توسان» الجديدة تستعد لزيادة 5 الآف جنيه بداية من مايو

يدخل إلى السوق المصري، العديد من الطرزات المختلفة من السيارات من مختلف الشركات في العالم، سواء كانت أوروبية أو صينية أو يابانية أو كورية.

وتواجه بعض الطرازات من وقت لآخر، تغيير في أسعارها، وظهور الـ«أوفر برايس» عليها، نتيجة لعدم توافرها بشكل كاف في السوق، أو تغيير في أسعار العملة، وهي لعوامل الأساسية المحركة لأسعار السيارات في السوق المصري.

ومن ضمن تلك الطرازات التي تستعد لزيادة في سعرها خلال مايو المقبل، سيارة هيونداي توسان الجديدة 2021، حيث أعلنت مجموعة غبور، زيادة قدرها 5000 جنيه على كل فئات السيارة هيونداي توسان.

وطرحت مجموعة غبور، السيارة في بداية العام بسعر منافس، إذ وضع الموزيعون زيادة على السعر الرسمي للسيارة «أوفر برايس» بالاتفاق مع غبور، وصل إلى 20 ألف جنيه قبل طرحها في السوق.

كما شهدت السيارة زيادة أخرى في مارس الماضي، عن سعرها الرسمي في السوق، بالإضافة إلى أن قائمة انتظار السيارة في السوق خلال الوقت الحالي، تصل إلى مدة من 4 إلى 6 أشهر، ومن المتوقع الزيادة بشكل تتدريجي في سعرها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي أسعار سيارة هيونداي توسان الجديدة بخمس فئات مختلفة التجهيزات، وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى أوتوماتيك/ SMART 2021 بسعر 445 ألف جنيه، بدلاً من سعر 440 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الثانية أوتوماتيك/ SMART PLUS 2021 بسعر 475 ألف جنيه، بدلاً من سعر 470 ألف جنيه.

والفئة الثالثة أوتوماتيك/ MODERN 2021 بسعر 510 آلاف جنيه بدلاً من 505 آلاف جنيه.

والفئة الرابعة أوتوماتيك/ ADVANCED 2021 بسعر 560 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه.

والفئة الخامسة أوتوماتيك/ MODERN 2021 بسعر 600 ألف جنيه، بدلاً من 595 ألف جنيه.