14 إجراء للتخلص من نفايات "كورونا" بالمدارس.. تعرف عليها

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، صباح اليوم، شكلت وزارة البيئة لجان رصد للمخلفات الناتجة من المدارس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزارة الإدارات التعليمية بالالتزام بالدليل الإرشادي في التعامل مع المخلفات الناتجة عن إجراءات الوقاية من كورونا، والإجراءات الواجب اتخاذها بالمدارس والجامعات للتخلص من أدوات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات بعد استخدامها.

وتتضمن تلك الإجراءات التي حددتها وزارة البيئة للتخلص من مخلفات الأدوات الوقائية من فيروس كورونا داخل المدارس كالتالي:

- رفع وعي القائمين على إدارة هذه المخلفات والأفراد الذي ينتج عنه المخلفات في كيفية التعامل السليم معها للحفاظ على صحة الإنسان والبيئي في ظل تنامي ظاهرة نبش القمامة الأمر الذي استدعى معاملة مهمات الوقاية الشخصية على أنها نفايات طبية خطرة يمكن أن تنقل العدوى وتسبب الأمراض.

تدريب العاملين على إجراءات التعامل السليم مع النفايات والإشراف عليهم

- تكلیف مسؤول لإدارة النفايات بكل مدرسة أو منشأة تعليمية من قوة العمل بذات المنشأة، ويفضل أن يكون من قسم السلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتخلص من مخلفات مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا وخصوصا فيما يتعلق بالتوعية وتطبيق الإجراءات وإمساك سجلات تسليم النفايات إلى القائمين على مركبات نقل النفايات وأماكن التخلص النهائي ورفع وعي العاملين في مجال تجميع القمامة وأعمال النظافة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية لهم وعدم التهاون في ارتدائها طول فترة العمل.

- وتوفير حاويات بغطاء يفتح عن طريق القدم وبها أكياس مخصصة لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية ذات لون أبيض يرش على حاويات وأكياس تجميع هذه النفايات من الداخل والخارج کلور مخفف أو كحول أيثيلي بتركيز 70% أو أي من المطهرات المستخدمة لهذا الغرض بصفة دورية وقبل غلق الأكياس يمكن لرواد هذه المنشآت أن يقوموا بتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الخاصة الناتجة عنهم في أكياس صغيرة خاصة بهم ذات لون أبيض على مدار اليوم أو الفترة التي يتواجدوا فيها في المنشأة ثم يقوموا بوضعها في حاويات النفايات المخصصة لذلك.

- يتم تجميع أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الناتجة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتجمع حاويات النفايات في مكان تخزين مؤقت لحين نقلها إلى جهة المعالجة أو المدفن مع مراعاة عدم وصول أي حيوانات أو طيور أو قوارض لمكان التخزين وتجنب الضغط على أكياس تجميع المخلفات لعدم انبعاث هواء ملوث منها وخصوصا إذا لم يتم رشها بأي من المطهرات سابقة الذكر.

- في حالة وجود عيادة بالمدرسة أو المنشأة التعليمية يتم التعامل مع حاولات مخلفات الواقيات الشخصية المستعملة مثل نفايات العيادة ويتم التخلص منها بنفس أسلوب التخلص المتبع مع نفايات العيادة عن طريق التعاقد مع مديرية الشئون الصحية أو التعاقد مع شركة خاصة معتمدة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وذلك تحت أشراف وزارة الصحة والسكان.

- في حالة عدم وجود عيادة يتم التعاقد مع شركة خاصة معتمدة لنقل النفايات الطبية الخطرة أو هيئة النظافة لنقل هذه النفايات منفصلة عن باقي مخلفات المنشأة في مرکبات مغلقة إلى أقرب مدفن للمخلفات مباشرة.

- يحتم على مسئول المخلفات بالمدرسة متابعة توافر المستلزمات المطلوبة لجمع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية والتعامل معها، مثل الأكياس وحاويات تجميع النفايات ومهمات الوقاية الشخصية للمتعاملين مع النفايات في جميع الأوقات.

- والإشراف على الفصل السليم للنفايات في أماكن تولدها.

- والإشراف على نقل أكياس النفايات من حاويات التجميع الصغيرة المنتشرة في المنشأة إلى حاويات التخزين الكبيرة في المكان المخصص للتخزين المؤقت للنفايات تمهيدا لنقلها خارج المنشأة.

- المرور الدوري المستمر على أماكن تجميع النفايات المتابعة نقل أكياس النفايات في التوقيتات الملائمة وقبل امتلائها عن آخرها، والاستبدال الفوري للأكياس بأخرى فارغة وتطهير الحاويات أو استبدالها إذا لزم الأمر.

- توعية مرتادي المنشأة بالإجراءات الصحيحة للتخلص من مخلفات مهمات الوقاية الشخصية وأهميتها من الناحية الصحية والبيئية.

- يجب على مسئول المخلفات كذلك التفتيش المستمر على مكان التخزين المؤقت للنفايات بالمنشأة للتأكد من استخدامه بطريقة سليمة ونظافته وتطهيره المستمر وتطهير النفايات ومطابقته لكافة الاشتراطات في جميع الأوقات وتطهير وسائل نقل النفايات المترددة على مكان التخزين عند مغادرتها المكان سواء إلى داخل المنشأة أو خارجها.

- وتدريب العاملين على إجراءات التعامل السليم مع النفايات والأشراف الدوري عليهم.

- ووضع لافتات إرشادية في جميع أنحاء المنشأة بشأن التعامل الصحيح مع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية.