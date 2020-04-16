جمدها في الفريز 48 ساعة.. نصائح لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم

عادات وتقاليد توارثتها الأجيال الواحدة تلو الأخرى للاحتفال بالمناسبات المختلفة، يحرص الكثيرون على ممارسة شعائر تلك الاحتفالات بطابعها الخاص، وفي النصف الأخير من شهر أبريل من كل عام، يحتفل المصريون بشم النسيم، بتهافتهم على شراء الأسماك المملحة وتناولها في ذلك اليوم.

وجاء فيروس كورونا المستجد هذا العام، لينشر حالة من الذعر بين الكثيرين حول إمكانية تناول تلك الأسماك، وانتشرت الدعوات إلى تجنب أكلها، ولكن هناك أيضا من يتجاهلون تلك الدعوات ويدعون لتناول الأسماك المملحة، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح المهمة قبل شراء الأسماك المملحة وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب شراء الأسماك من مصدر موثوق، وتجنب شرائه من الشارع أو الرصيف.

- يجب وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، لأن التجميد يقتل كثيرا من الطفيليات.

- ضرورة مراجعة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والتأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية.

-التأكد من كون رائحتها جيدة ولا يصيبها العفن.

-التخلص من رأس الأسماك وأحشائها .

- وضع الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة.

- عند تناولها يجب عصر الليمون على الوجبة بالكامل، لأنه وبالإضافة إلى طعمه اللذيذ فهو يقتل البكتيريا.

- يجب تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة.

- تجنب إطعام الأطفال أقل من 3 سنوات.

- لا ينصح بتناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار.

- تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس حيث يوجد بها الفيتامينات والمعادن التي تقلل من مخاطر الإصابة بالتسمم.

- ضرورة تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالماء، كالبرتقال، والخوخ، والبرقوق، واليوسفي، والتفاح .

- ضرورة غسل الخضروات جيدا بماء جار، ونقعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

- يجب شي الرنجة جيدا لأن عملية الشواء تقتل البكتريا.

- تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل.

- تناول الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كل هذه الكمية من الملح في الجسم بعد تناول وجبة شم النسيم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

- في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لا بد من الذهاب للطبيب فورا.