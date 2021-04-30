يوسف حسين الإمام يخطف الأنظار في مسلسل لعبة نيوتن

خطف يوسف حسين الإمام في مسلسل لعبة نيوتن الأنظار، خلال ظهوره الأول في أول تجاربه التمثيلية بدور «عمر».

وظهر يوسف حسين الإمام في مشهد جمعه مع سيد رجب «بدر» داخل بيته، وانتشرت صور لـ «يوسف» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الكثيرون بأنه سيكون امتدادا لتاريخ والده الفنان الراحل حسين الإمام.

يوسف حسين الإمام في مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل «لعبة نيوتن» تدور قصته حول رحلة «حازم» الذي يجسده الفنان محمد ممدوح تايسون، و«هنا» التي تجسد دورها منى زكي، ويخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بأمريكا، ولكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب وتدخل فى قصة حب أخرى وتنفصل عن زوجها، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

يوسف حسين الإمام في مسلسل لعبة نيوتن يظهر مع منى زكي

انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن على ذهاب «أمينة» إلى «حازم» محمد ممدوح، في القسم ومعها «شامبا» مساعده، ومحام من أجل إجراءات الخروج وأخبرته أنها لن تعود مرة أخرى لـ «بدر» سيد رجب، وأنها تركته وستسافر إلى فرنسا، ولكنها ستعمل على الاطمئنان عليه أولا، فيما يخبره مساعده أن «هنا» عادت هي وابنه إبراهيم إلى مصر، فيطلب منه الاتصال بـ «يارا» شقيقتها ومعها كانت نهاية الحلقة.

مسلسل «لعبة نيوتن» سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

ومسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.