ثاني أعمال حسين الإمام الإنتاجية.. 30 عاما على عرض فيلم "كابوريا"

يعد فيلم "كابوريا"، من التجارب الفنية المختلفة في تاريخ السينما المصرية من حيث انتمائه للسينما الواقعية وتقديمها في قالب موسيقي استعراضي، حيث تم عرض الفيلم لأول مرة منذ 30 عاما.

ويسرد فيلم "كابوريا"، قصة شاب يدعى "حسن هدهد" يمارس رياضة الملاكمة وينتمي للطبقة الفقيرة ويظل يحلم بالبطولات والشهرة، وتأتي مصادفة أن يشارك في مباراة ملاكة بقصر أحد الأثرياء، حتى يعجب به الحضور ويحصد عائدا ماديا كبيرا وتتحول الرياضة التي أحبها إلى مراهنات ووسيلة لكسب العيش فقط.

فيلم "كابوريا"، من تأليف الدكتور عصام الشماع وإخراج خيري بشارة، وكان من العلامات الهامة في مسيرة الفنان الراحل حسين الإمام، حيث أنتج الفيلم وقام بالتمثيل فيه كما وضع له الموسيقى التصويرية وألحان الأغنيات.

تميز حسين الإمام بتقديمه لنوع موسيقي مختلف خلال مشواره الفني والذي كان واضحا بشكل كبير في فيلم "كابوريا" وبالأخص أغنية الفيلم التي تحمل نفس الاسم وحققت نجاحا كبيرا مازال مستمرا حتى الآن والتي قام بغنائها الفنان الراحل أحمد زكي.

كما يعتبر فيلم "كابوريا" هو التجربة الإنتاجية الثانية للفنان حسين الإمام حيث أنتج قبلها فيلم "عسل الحب المر" من بطولة الفنان نور الشريف عام 1985.

وقد حقق فيلم "كابوريا" نجاحا كبيرا على المستوى التجاري حيث تميز الفيلم وقت عرضه بطرحه لقضية إجتماعية في إطار مختلف.

كما قدم حسين الإمام خلال أحداث الفيلم شخصية "سليمان" الرجل الأرستقراطي الذي يعيش حياته في لهو ويستغل حاجة "هدهد" فقط لكي يشعر بالسعادة، إلا أنه في بعض الأحيان يظهر امتلاكه لجانب إنساني.

شارك في بطولة فيلم كابوريا "رغدة، شفيق جلال، محمد لطفي وسحر رامي".