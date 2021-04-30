«تجنب التجمعات وغلق المتنزهات».. تحذيرات القليوبية للمواطنين في شم النسيم

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من خلال تجنب التجمعات تحت أي مسمي.

وطالب محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة

غلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات في شم النسيم بالقليوبية

وأضاف المحافظ أنه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة حرصا على سلامة وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع

صحة القليوبية تعلن الطوارئ في شم النسيم

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم ، حيث تم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للإستخدام الأدمي، وكذا تم تكثيف الرقابة علي أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.

وأشار إلى أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدي إستيفاء الأماكن للإشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها ، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق ، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

بيطري القليوبية: إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر خلال أعياد شم النسيم

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية ، وكذا تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها إستعدادا لاستقبال شم النسيم، أكدت الدكتورة امل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات الخاصة لاطباء المديرية وتشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين .

تفعيل خطة الطوارئ وتشكيل غرف العمليات

في سياق متصل جرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم 01002782373 بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114 أو رسائل الواتس آب 01119992624- 01555573040.