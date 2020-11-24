وكيل تعليم القليوبية يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

شدد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد الفيومى خلال جولته لتفقد سير العمل بديوان المديرية على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات بما يضمن سلامة العاملين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى.

وقال إن مكتبه مفتوح أمام الجميع سواء كانوا طلابا أو معلمين أو عاملين بالمنظومة التعليمية أو أولياء أمور.

وتفقدت سماح إبراهيم وكيل المديرية مدرسة الشهيد عادل رجائي الرسمية للغات بإدارة العبور التعليمية يرافقها ياسر سعيد مدير الإدارة وأشرف مصطفى وكيل الإدارة.

وشددت على التطبيق الكامل والدائم للإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأكدت وكيل المديرية على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين والتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

وعقب جولتها قامت وكيل المديرية بحضور اجتماع مجلس أمناء إدارة العبور والذى عقد بجهاز مدينة العبور نيابة عن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

في سياق متصل قام مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة بجولات تفقدية بمدارس الإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تابع خالد الشربينى مدير إدارة القناطر الخيرية مدرستى عباس محمد الرمالى للتعليم الأساسي ومدرسة الصغير للتعليم الأساسي.

كما تفقدت هالة حسام مدير إدارة طوخ مدرسة دندنا الإبتدائية .

وتابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية يرافقه على لاشين مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة مدرسة مسطرد الابتدائية.

وتابع خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر و هالة عاشور وكيل الإدارة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية التى تنظمها العلاقات العامة بالإدارة بمركز التنمية المهنية بحضور موجهى المواد الدراسية المشرفين على تنفيذ المسابقة .

وتفقد محمد مهدى مدير إدارة غرب شبرا يرافقه عادل داوود وكيل الإدارة عددا من المدارس لمتابعة سير العمل بها .

وتابعت وفاء طنطاوى مدير إدارة شبين القناطر مدرسة الشهيد احمد كمال الابتدائية وتابع صلاح محروس مدير إدارة قها مدرسة الحسانية الابتدائية

وتفقد ياسر سعيد مدير إدارة العبور يرافقه أشرف مصطفى وكيل الإدارة مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي.

وقام سيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بجولة تفقدية والمدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين.

وتابع محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب سير العملية التعليمية بمدرسة طنان الثانوية بنين.

وفي إدارة الخانكة قام مصطفى أمام مدير الإدارة بمتابعة فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الثانوية والإعدادية.

واكد مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية على توفير بيئة تعليمية أمنة وصحية للطلاب والمعلمين والعاملين وتطبيق إجراءات الحماية الصحية للطلاب جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.