وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد المدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتورالسيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس المحافظة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ومر "الفيومي" على عيادات التأمين الصحي، وغرف العزل داخل المدارس، واطمأن على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول، وارتداء الكمامات.

وشدد الدكتور السيد الفيومي، خلال جولته بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ببنها، على تطبيق الأدوار والمهام، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية رفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري، وتطبيق التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة .

وشدد الدكتور الفيومي على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، وأجواء كذلك للدراسة، مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو تزاحم خلال الدخول والخروج، وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة، وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بمتابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية، وإبلاغها بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين، وعمل التقصى اللازم للمتغيبين، وكذلك التعامل السريع والأمن مع الحالات المشتبه فيها، وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب، وتقييم الحالة وتطبيق العلاج، وفقا لدرجات الإصابة، واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحية، وتطهير غرفة العزل بعد دخول أي حالة وخروجها، وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية، وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة.

وأشاد "الفيومي" بالمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم، والتزامهم بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في العملية التعليمية على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

في ذات السياق، أجرت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الموازية لها، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية .

وتفقدت وكيل المديرية يرافقها خالد الشربيني، مديرعام إدارة القناطر الخيرية التعليمية، مدرستي الشهيد "محروس عبدالتواب الابتدائية، ومحمد عبداللطيف خفاجي الثانوية بأبو الغيط".

وشددت سماح إبراهيم على الالتزام الكامل بمتطلبات العملية التعليمية كافة، وتوفير مناخ ملائم للطلاب والمعلمين، وتحقيق بيئة آمنة لهم، والتطبيق المشدد لكل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.