محافظ القليوبية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بموقف بنها العمومي

أجرى محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة بمدينة بنها، اليوم الخميس، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف الأجهزة الأمنية بتحرير 15 محضراً، وتوقيع غرامات فورية على المخالفين، كما شدد على أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وسيتم المرور على المواقف وأماكن التجمعات، من خلال حملات مكثفة، وبشكل يومي.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيير مركبات نقل الركاب، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وبينما وجه الهجان بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها، فقد ناشد المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن خطة المحافظة لإنشاء عدد 400 بالوعة صرف أمطار على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، استعدادا لموسم الشتاء.

والتقى المحافظ بعدد من العاملين في الموقع، وشدد على سرعة الانتهاء من المشروع، وإعادة الشيء إلى أصله، من خلال رصف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه، بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمات الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه، ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي قد تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن، وعلى الفور كلف المحافظ الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة، مع مراعاة حالات كبار السن الذين يستخدمون الكوبري.

ووجه المحافظ خلال تفقده أعمال إنشاء السلم بإزالة تراكمات الأتربة الموجودة أسفل الكوبري، وسرعة الانتهاء من السلم في أقرب وقت ممكن، لخدمة الأهالي حتى لا يتعرضوا لخطر عبور الطريق الزراعي.

وخلال جولته في مدينة بنها، وجه المحافظ رئيس المدينة بتجميل محيط قصر ثقافة بنها، ودهان الأرصفة، وتجميل كوبري نفق الإشارة، من خلال إنشاء رسوم جمالية ولوحات فنيه تماشياً مع تطوير مدينة بنها.