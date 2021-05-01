4 طرق لصرف النفقة من بنك ناصر من بينها منافذ «فوري»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ شركة «فوري» بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة، وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي الاتفاق مع الشركة على خفض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والإجازات.

وترصد "الوطن" في هذا الصدد منافذ صرف النفقة من بنك ناصر، في إطار ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن والأخبار الاجتماعية، على مدار الساعة.

منافذ صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

يتيح بنك ناصر صرف النفقة من خلال الهاتف المحمول وخدمة «فوري»، ومنافذ البنك المعتمدة، وماكينات الصرف الآلي «ATM».

صرف النفقة من بنك ناصر بـ«المحمول»

ـ أتاح بنك ناصر استخدام المحفظة المالية عن طريق الهاتف المحمول كأحد الوسائل الرئيسية المستخدمة لتنفيذ الشمول المالي تنفيذا لسياسة الدولة، بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة لهم.

ـ تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول يتم مرة واحدة فقط من خلال استمارة تسجيل تقدم في فرع البنك أو بإحدى منافذ شركات المحمول المختلفة.

ـ لا يتم إلغاء الطلب الإ بناء على رغبة العميل أو إنتهاء إستحقاق النفقة.

ـ تقوم شركات المحمول بإرسال كود للصرف على هيئة رسالة على المحمول يتم تغييره شهريا حفاظًا على أموال مستحقي النفقة.

ـ يتم خصم مبلغ واحد جنيه فقط عن كل مبلغ مائة جنيه من مستحق النفقة، ولا يتم تنفيذ أي خصومات على مستحق النفقة حتى و لو كان إنتهاء رصيد العميل على الهاتف المحمول.

ـ عدد منافذ الصرف لشركات المحمول يصل الى 45 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

تفاصيل صرف النفقة من خلال فروع بنك ناصر

ـ أنشئ صندوق تأمين الأسرة بموجب القانون 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعى، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

ـ بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع بنك ناصر، الأقرب إليها، وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال فروع البنك المتاح بها الصندوق.

صرف النفقة من خلال كارت «ATM»

ـ أتاح بنك ناصر صرف النقة بواسطة كارت «ATM»، وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك أو البنوك الأخرى، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة، وفقًا لما حدده البنك.

صرف النفقة من منافذ «فوري»

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، في بيان صادر عنها أمس، الجمعة 30 أبريل، بتفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ «فوري» بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة، على أن يتم خفض عمولات السحب من فوري بمناسبة شهر رمضان والإجازات، وذلك للتيسير على العملاء.