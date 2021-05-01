وزير القوى العاملة: المشروعات القومية نجحت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%.. و1.6 مليون عامل حصلوا على 6 مليارات جنيه منحة من «السيسي»

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة نجحت فى توفير 280 ألف فرصة عمل بالداخل، و142 ألفاً بالخارج، وتم صرف منحة الرئيس السيسى لنحو 1.6 مليون عامل، بقيمة 6 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات «كورونا».

الاستعانة بشركات مصرية في الكهرباء والبنية التحتية والإسكان وإعادة إعمار ليبيا

وأضاف وزير القوى العاملة، فى حواره لـ«الوطن»، أن المشروعات القومية نجحت فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركات مصرية فى الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار ليبيا خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد وزارى مصرى رفيع المستوى إلى ليبيا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 71 ألفاً و813 منشأة لحماية العمال

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى 71 ألفاً و813 منشأة لحماية العمال من «كورونا»، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالدول العربية حصَّلت 7 مليارات جنيه من مستحقات العمال.. وإلى نص الحوار:

محمد سعفان: وفرنا 280 ألف فرصة بالداخل و142 ألفاً بالخارج

ما الجهود التى بذلتها الوزارة للحفاظ على حقوق عمال القطاع الخاص؟

- الوزارة حريصة دائماً على خلق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية (عمال - أصحاب أعمال)، وخلق بيئة عمل لائقة لدفع عملية الإنتاج والنهوض بالاقتصاد القومى، وفى هذا الشأن هناك تعاون من أصحاب الأعمال لحماية حقوق العمال، وقامت الوزارة خلال عام 2020 بإبرام 58 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 25 ألفاً و785 عاملاً، وفضت 37 احتجاجاً، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا فى 71 ألفاً و813 منشأة لحماية العمالة.

ما الدور الذى لعبته الوزارة فى مواجهة البطالة والحد من معدلاتها؟

- نسبة البطالة كانت فى الربع الثانى من عام 2019 نحو 7.5%، ومع أزمة كورونا ارتفعت فى الربع الثانى من 2020 إلى 9.6%، ولكن فى نهاية 2020 نجحت الدولة فى خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2%، رغم الجائحة، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، بجانب اهتمام الوزارة بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو خفض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.

مكاتب التمثيل العمالي بالدول العربية حصَّلت 7 مليارات جنيه من مستحقات العمال

وما دور الوزارة فى توفير فرص العمل؟

- نجحت الوزارة فى عام 2020 فى تشغيل 221 ألفاً و808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلى، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، ووفرت 102 ألف و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، وتم عقد بعض ملتقيات توظيف الشباب ساهمت فى توفير 5 آلاف و789 فرصة عمل، ما أسهم فى خفض معدلات البطالة لتصل إلى نسبتها الحالية 7.2% من قوة العمل البالغة 29 مليون فرد، فضلاً عن النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة شهرياً عبر موقعها الإلكترونى، ما يسهم فى توفير فرص عمل لائقة لراغبى العمل فى مختلف المحافظات.

كم عدد ملتقيات التوظيف التى عقدتها الوزارة؟

- تم عقد 32 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى نهاية 2020، وفرت ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور وصلت إلى 85%.

وكيف تغلبت الوزارة على متابعة أوضاع سوق العمل فى ظل جائحة كورونا؟

- تم الإعداد لإطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لمعلومات سوق العمل بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالى، وتحديد الرؤى المستقبلية، بمشاركة القطاع الخاص، وممثلى الوزارات المختصة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ماذا قدمت الوزارة من أجل الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج؟

- اهتمامنا بملف العمالة المصرية بالخارج لا حدود له، فمنذ تكليفى بتولى حقيبة وزارة القوى العاملة فى مارس 2016 حرصت على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظياً للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، وبالفعل نجحت المكاتب خلال الفترة من 2016 حتى الآن فى تحصيل 6 مليارات و916 مليوناً و199 ألفاً و400 جنيه، حقوقاً ومستحقات للعمال المصريين بالدول العربية، إلى جانب الشكاوى التى تمت تسويتها ودياً بين أصحاب الأعمال والعمالة فى أماكن عملهم، والتى بلغت 20 ألفاً و716 شكوى، ووفرت الوزارة 142 ألفاً و698 فرصة عمل، وقامت المكاتب بعمل 10 آلاف و998 زيارة للعمال والالتقاء بالجاليات المصرية.

ما حجم العمالة المصرية فى ليبيا؟ وما النتائج المترتبة على عودة العلاقات المصرية - الليبية؟

- منذ فترة قصيرة عقد كبار مسئولى وزارتى القوى العاملة والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك، فى إطار قرار مجلس الرئاسى الليبى فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار ليبيا، نتجت عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وتشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على جميع الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، وتنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبَل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكّل من الطرفين.

ما الذى تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصرى والليبى فى الزيارة الأخيرة للوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص عودة العمالة المصرية إلى ليبيا؟

- تم خلال الزيارة بحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبى من جانب الوفد الوزارى، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية فى ليبيا فى كلٍ من طرابلس وبنغازى فى أقرب وقت، وطلب رئيس الحكومة الليبية من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية وتيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة فى ليبيا.

ما الجديد الذى قدمته الحكومة للعمالة غير المنتظمة لرعايتها اجتماعياً واقتصادياً؟

- عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية للأزمة ووضع آليات لرعايتها، موجهاً بصرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالى 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليوناً و600 ألف مستحق، ووجّه الرئيس السيسى باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين 6 مليارات جنيه، وساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.

وما خطة الوزارة لرعاية هذه الفئة؟

- فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت الوزارة باستكمال رعاية العمالة غير المنتظمة بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات الجمهورية، وتم رفع المستهدف من الوثيقة إلى 500 ألف، وتحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها.

العمالة غير المنتظمة

الوزارة تقوم حالياً بعملية حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، ونتج عن ذلك حصر 25 ألفاً بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، ويجرى استكمال الحصر والتسجيل حالياً لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومستمرون فى باقى شركات مشروعات العاصمة الجديدة.