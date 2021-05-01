الجامعات: الدراسة مستمرة.. ولا تأجيل لامتحانات الـ«ميدتيرم»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنه لا توجد حتى الآن أي قرارات تتعلق بإيقاف الدراسة، أو تعليقها، أو تأجيل الامتحانات بالكليات، موضحين أن الدراسة قائمة في مواعيدها وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من قبل المجلس الأعلي للجامعات، بالتزامن مع تطبيق نظام التعليم الهجين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رؤساء الجامعات أن أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية من تعليق أو تأجيل وغيرها هي قرارات دولة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم منتظمة في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل، وأن الدراسة مستمرة بمختلف كليات الجامعة وفقًا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التوسع في نظام التعليم «أون لاين»، وتقليل عدد أيام الحضور للطلاب بالكليات ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، مع اقتصار الحضور على التدريبات العملية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعليق الدراسة أو تأجيل الامتحانات هو قرار دولة، و ليس قرار فردي، مؤكدًا أن هناك جاهزية على أعلى مستوي تحسبا لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد.

وأشار إلى التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تتضمن إلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه لاتوجد أي قرارات حتى الآن تتعلق بتأجيل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني أو تعليق الدراسة، مؤكدًا أنها قرارت دولة ويصدرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، منوهًا إلى أن هناك استعدادت على أعلى مستوى تحسبًا لأي أزمات.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة توسعت الفترة الماضية في نظام التعليم عن بعد، مع اقتصار حضور الطلاب في الجامعة للمحاضرات والتدريبات العملية، لافتًا إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة المستقبل، أن امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد وفقًا الخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلي للجامعات.