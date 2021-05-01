الاتفاق حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

دخل الاتفاق حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، اعتبارا من صباح اليوم السبت، ما يعني إتمام كل الإجراءات الخاصة بمغادرة المملكة، للاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مجلس «الاتحاد»: عقد اتفاق التجارة والتعاون سيحدد الطبيعة القانونية للعلاقات مع بريطانيا

وقال مجلس «الاتحاد الأوروبي» في بيان، إن عقد اتفاق التجارة والتعاون سيحدد الطبيعة القانونية للعلاقات بين الاتحاد وبريطانيا بما يخدم مصالح المواطنين وأوساط الأعمال.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يثمن بريطانيا كجار جيد وحليف قديم وشريك مهم.

وصادق البرلمان الأوروبي، على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا من الاتحاد ، وفقا لنتائج التصويت التي أُعلنت رسميا الأربعاء الماضي.

وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء الماضي، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه 5 بينما امتنع 32 عن التصويت.

من جانبها، كتبت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لايين، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن هذا الاتفاق يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة.

وصادقت بريطانيا على الاتفاق منذ فترة طويلة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل يناير الماضي.

ووصفت بريطانيا الاتفاق بأنه النقطة الأخيرة لرحلة طويلة التي بدأت قبل 5 سنوات، مشيرة إلى أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن «الاتفاق سيضمن استقرار علاقاتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي».

وفي سياق متصل، أشار مفوض رئيس الحكومة البريطانية لشؤون «بريكست» ديفيد فروست، إلى أن قرار نواب البرلمان الأوروبي سيسمح للطرفين التركيز على تسوية الخلافات المتبقية، التي ستناقش خلال اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولا تزال قضية إيرلندا المعضلة الرئيسية في العلاقات بين لندن وبروكسل، حيث تبذل جهود لعدم السماح بظهور الحدود بين جمهورية إيرلندا التي تعتبر عضوا في الاتحاد، وإيرلندا الشمالية المنتمية إلى المملكة المتحدة.

وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، في 1 يناير الماضي، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في ذلك الوقت، إن بلاده أصبحت تمتلك حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد.