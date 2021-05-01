مواطنون عقب لقائهم السيسي بسوق السيارات: «كنا بنتمنى نشوفه.. ووعدنا ببناء مجمع للخدمات» (فيديو)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المواطنين، على هامش زيارته، أمس الجمعة، لسوق السيارات الجديد بطريق العين السخنة، حيث وجه لهم التحية، ووقف بسيارته أمامهم لتبادل الحديث معهم، حول احتياجات السوق، وسؤالهم عن احتياجاتهم وأحوالهم.

«أبو عوف»: تخيلت نفسي مكان شاب الديلفري وتمنيت مقابلة الرئيس

في البداية، يقول أحمد أبو عوف، موظف بوزارة الري، «قبل يوم كنت أشاهد التلفاز أنا وزوجتي، وشاهدت لقاء الرئيس مع أحد الشباب الذي يعمل دليفري، وقولت وقتها لزوجتي نفسي أقابل الرئيس لو أنا مكان الشاب ده، وسكت وتوجهت للنوم، وفي اليوم التالي توجهت أنا وعدد من أصدقائي لشراء سيارة جديدة لي من سوق السيارات الجديد الذي كنا سمعنا عنه».

واضاف «عقب توجهنا للسوق فوجئت بسيارة الرئيس، وأخبرت اصدقائي أنها سيارة الرئيس، وكنت أقولها على استحياء، لأنني لست متأكدًا، وقمت بالإشارة له وفوجئت بتوقف السيارة أمامنا، وأنه هو بالفعل».

وتابع: «والله لم أدر ما حدث لي، أو اتذكر سوى إن جملة (كلنا بنحبك يا ريس) و(كلنا معاك يا ريس) على لساني، وسلمت عليه، ووجه لنا التحية، وقالنا عايزين إيه في السوق، وقولنا له عايزين شهر عقاري وبنوك وترخيص، وكان رده علينا، شهور قليلة وستجدون جميع الخدمات متوافرة هنا».

وأعرب «أبو عوف» عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس، مؤكدًا أنه لم يتوقع مقابلته: «والله ما كنت أتوقع إني أقابل الرئيس حتى بعد أن انتهى اللقاء ومغادرة الرئيس، واتصلت بزوجتي لأخبرها، ولم تصدقني إلا بعد أنا شاهدت فيديو قام بتصويره صديقي خلال حديثنا مع الرئيس».

«الدولي»: كلمت الرئيس وصورته فيديو

وقال محمد صابر الشهير بـ«الدولي»، إن الرئيس أكد على توافر جميع الخدمات بالسوق الجديد، ووعد بإنشاء مجمع للبنوك ومأموريات شهر عقاري، متابعًا: «الرئيس وعد بحاجات حلوة في السوق على أعلى مستوى لخدمة كل رواده، وبما يريح المواطنين».

وأضاف: «اللي بيقابل محافظ بيكون فرحان، ما بالك لما تقابل الرئيس بنفسه ويتحدث إليك، لم أكن أتوقع أنني سأرى رئيس مصر يومًا ما وجهًا لوجه، بل إنني سأتحدث إليه ويسمع لي، وأضف على ذلك أنني اخرجت هاتفي وقمت بتصوير فيديو له أثناء حديثه معنا، وعندما وضعته على حسابي على موقع فيس بوك، أصدقائي كانوا فرحانين ومبسوطين».

جولة تفقدية للرئيس لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر أمس الجمعة، جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كيلو مترًا وعرض 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، ليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً ويخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري ويمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس السيسي في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة، في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

السيسي يتفقد سوق السيارات الجديد بطريق العين السخنة

كما تفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسيا، ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة نحو 57 فدانا بسعة 4 آلاف سيارة.

ويتضمن المجمع كذلك سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات في قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين على المجمع.

والتقى الرئيس السيسي بعدد من المواطنين الموجودين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص سيادته على الاستماع لآرائهم ومطالبهم

لمشاهدة فيديو مع أول ظهور للمواطنين الذين قابلهم الرئيس السيسي في سوق السيارات الجديد