مصدر بـ«الصحة» يحذر من خطورة موجة كورونا الثالثة: ذروتها بعد 10 أيام

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن موعد ذورة الموجة الثالثة لفيروس كورنا المستجد فى مصر، مضيفًا أن ذروة انتشار فيروس كورونا ستكون خلال 10 أيام، وهناك ارتفاع ملحوظ في أعداد اصابات فيروس كورونا، وتوقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع ذروة الموجة الثالثة للفيروس.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تسجيل وزارة الصحة أمس 1021 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة.

اللقاح لا يعطي حماية 100%

وتابع المصدر، أن هذه الأرقام هي التي تسجل بمستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك حالات أخرى عزل منزلي وأيضًا في العيادات الخاصة، مطالبًا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها مازالت الحل الوحيد للوقاية من الفيروس، وحال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة وأن اللقاح لا يعطي حماية 100%، ولكنه يخف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.

موعد انكسار الموجة الثالثة

وعن موعد انكسار الموجة، قال المصدر إنه من المقرر أن تنكسر من 4 لـ5 أسابيع «تنكسر وليس تختفي»، مشيرًا إلى أن الموجة الثالثة للفيروس تظهر بها الأعراض التنفسية بقوة، وأكثر انتشار من الموجتين الأولى والثانية.

وفيما يتعلق بالسلالات الهندية وموقف مصر، أكد المصدر أن هناك دراسات تتم بشكل دوري فى مستشفيات العزل الصحي وتعتمد الدراسات على تحليلات جينية والتي اكدت أن مصر تخلو من السلالة الجديدة والمتحورة فى الهند «من لطف ربنا بينا، السلالة دي أكثر انتشارًا مرتين ونص من الفيروس الأصلي».

وناشد المصدر المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة حاسمة لأنها الذروة وموعد الانكسار فلابد من المساهمة في الحد من انتشار العدوى ونقل التحركات خاصة أن موعد الذروة في الأعياد؛ لذلك يجب الحظر حتى لا نضغط على القدرة الاستيعابية للمستشفيات.