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السيسي يحيي العمال في عيدهم: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير

الرئيس للعمال: ستجدونني دائما حافظا لعهدي معكم

كتب:

نرمين عفيفي
10:11 ص | السبت 01 مايو 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدرة العمال في مصر على استكمال مسيرة التنميةمن أجل تحقيق مستقبل أفضل لأجيال واعدة، قائلًا: «أؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل أجيال أفضل شابة وواعدة وأقول لهم إنَّ كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وأنكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما بوسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، «تحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم وعطائكم وعزيمتكم الصادقة، وأهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

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بث مباشر.. السيسي يلقي كلمة بمناسبة عيد العمال