السيسي: الوطن ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى الجهود المثمرة للعمال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوطن دائما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهود العمال المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم الوفير.

وأضاف الرئيس السيسي: «لنا كل الحق في أن نحتفل اليوم، فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا معا مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة، وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتنا، حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه ولبناء مستقبل أفضل».

وأكد السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد العمال: «وهو ما أكد للقاصي والداني سلامة مسارنا التنموي وصدق توجهاتنا وسعينا الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص».