السيسي: التغيرات المتسارعة بأساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية».

الرئيس: من يريد مكانا مناسبا له بالعصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان في عمله

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال: «أؤكّد لكم اليوم، أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة».