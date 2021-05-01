شكوكو.. المونولوج «على أصله»

يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد المونولوج محمود شكوكو، الذي قدم الكثير من أغنيات وأفلام في السينما إلى جوار نجوم كبار على غرار كمال الشناوي وعبدالفتاح القصري وشادية وعماد حمدي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ذكرى ميلاد أحد أشهر نجوم المونولوج.. محمود شكوكو»،

ووُلد محمود شكوكو في 1 مايو عام 1912م ونشأ في حواري حي الجمالية في القاهرة وكان يتنقل بين مناطق القاهرة لإحياء الأفراح ثم كان التحول الفني بدخوله عالم فن المونولوج وقام شكوكو بالتمثيل في أفلام كثيرة وارتبط اسمه بالفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، إذ اشترك معه كثنائي مونولوجيست ثم كونا فرقة خاصة بهما.

وتميز الفنان الراحل بهيئته التقليدية التي كان يظهر بها في حفلاته وأعماله الفنية ومن السمات التي حافظت على نجاحه هو حفاظه على شكل ثابت له مميز عن غيره من الفنانين بشكل عام ويؤدون نفس ما يقدمه من فن، حيث اشتهر بالجلباب البلدي والطاقية الطويلة وكان أول ظهور له بهما على مسرح البوسفور في باب الحديد وظل محتفظا بالمظهر حتى يوم تكريمه من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عيد العلم والفن، وعُرف أنه واحدًا من أبرز نجوم فن الأراجوز ورغم رحيله لازالت الكثير من مونولوجاته باقية في ذاكرة الفن المصري والعربي.