التنمية المحلية تطلق تحذيرا بشأن رخص البناء

مع بدء فتح باب تلقي طلبات الحصول على رخص البناء بداية من الشهر الجاري كتطبيق تجريبي في 27 حيا ومدينة، كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بعدم التعامل مع أي مهندس سواء استشاري أو مشرف إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات.

عقد ثلاثي

وأوضح شعراوي في تصريحات أنه في حال رغب المواطن في الشروع بالبناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي، وفقا للطلب المعد لذلك على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي، ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

مصر الجديدة وجنوب الجيزة أبرز الأحياء

من جانبها، أعلنت وزارة التنمية المحلية فتح باب رخص البناء كتطبيق تجريبي في 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية لمدة شهرين وهي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة، وهي حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة ومركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية، وحي المنتزه أول بالإسكندرية ومركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح بمحافظة مطروح ومركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وحي ثان طنطا بمحافظة الدقهلية، ومركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، ومركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، ومركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ومركز ومدينة العريش بشمال سيناء ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

دور المراكز التكنولوجية في تراخيص البناء

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور هام في منظومة البناء الجديدة بدءا من استلام ملف رخصة البناء بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز التكنولوجي، ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.