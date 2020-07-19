والد "ضحية المطرية" يناشد وزير الداخلية لتنفيذ الحكم بسجن الجاني

ناشد والد طالب أصيب بعجز بسبب الاعتداء عليه من قبل أحد الأشخاص، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر بحق المتهم بالاعتداء على نجله، والذي صدر مطلع العام الماضي، والذي لم يُنفذ الحكم بالرغم من ثبوت عنوان مقر عمله بإحدى شركات البترول.

وقال جمال عبد العظيم، 55 عامًا، بالمعاش، إن المتهم اعتدى على نجله بسلاح أبيض، وتسبب في إصابته بعجز، وحاول التصالح معه ونجله مرارا من خلال عدد من أقاربه بينهم ضباط شرطة، إلا أنهما رفضا التصالح وأصرا على أن يقتص لهما القضاء من المتهم، ليصدر ضده حكمًا بالسجن لمدة سبعة سنوات، ومع إعادة إجراءات المحاكمة باتت العقوبة ثلاث سنوات بحكم نهائي لكنه لم يُنفذ حتى الآن.

وبدأت تفاصيل المأساة بحسب والد الضحية، في شهر مارس عام 2016م، عندما كان نجله الطالب إيهاب يلاحظ أعمال تشطيبات في شقة ابنة خاله، في دائرة قسم شرطة المطرية، فحدثت مشادة بينه وبين الجاني ويدعى "أحمد. س. ج" المقيم بذات العقار، قام على إثرها الجاني بالاعتداء على المجني عليه بسلاخ أبيض محدثًا قطعًا في الشريان الرئيسي، وجرى نقله لمستشفى المطرية التعليمي، وأجريت له 4 عمليات جراحية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف والد الضحية، أن المحضر تحول للنيابة والتي تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بإصابة نجله بنسبة عجز تصل إلى 50%، وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بحبس الجاني 7 سنوات، فاستأنف على الحكم لتقضي المحكمة بسجنه 3 أعوام كحكم نهائي صدر في شهر يناير من العام الماضي، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، بالرغم من ثبوت عنوان مقر عمله.