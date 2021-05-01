منعا للتكدس.. خريطة الأماكن المغلقة أمام المواطنين في «شم النسيم»

أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد إجازة رسمية، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أقرّ الاثنين الموافق 3 مايو 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم.

وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية من خلال منع التجمعات ووقف الاحتفالات للحد من انتشار الفيروس، وترصد «الوطن» خريطة الأماكن المغلقة أمام المواطنين في شم النسيم على النحو التالي:

الأماكن المغلقة أمام المواطنين في شم النسيم

- غلق جميع المراسى النيلية والمراكب العائمة.

- غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات غلقًا كاملًا أمام المواطنين.

- منع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

- غلق أي منشآة من مقهى ومول تجاري تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

- استمرار حظر تناول الشيشة في المقاهى والمطاعم.

- الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات وغلق المخالف منها.

- استمرار غلق جميع الشواطئ بالمحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

- منع إقامة أي سرادقات للعزاء أو الأفراح.

- منع إشغالات الشوارع وتسيير حملات لضبط الطرق وإزالة أي تجاوزات.

- منع تراكم القمامة بالشوارع والحفاظ على تنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

- مصادرة السلع المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك خاصة الفسيخ والرنجة حفاظًا على سلامة المواطنين.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات.

محظورات الفنادق خلال عيد الفطر

كما وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية بعض الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، منعًا للزحام والتجمعات أهمها الآتي:

- يحظر على الفنادق إقامة أية حفلات غنائية أو موسيقية خلال عيد الفطر المبارك، أو أية فعاليات ثقافية أو فنية قد ينتج عن إقامتها حدوث زحام وتكدس قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا وانتقاله من شخص لآخر.

- يحظر أيضًا على المنشآت السياحية والفندقية استضافة حفلات الزفاف في القاعات المغلقة، وأيضا فتح صالات الديسكو والملاهي الليلية.

ويسمح للفنادق خلال العيد باستضافة الندوات والاجتماعات بالقاعات المغلقة على ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من السعة الاستيعابية القصوى للقاعة مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كما يسمح للفنادق والمطاعم السياحية باستضافة حفلات الخطوبة والزفاف بالقاعات المفتوحة شريطة اتباع عدد من الضوابط وهي:

1. أن يكون الحد الأقصى المسموح له بالحضور هو 300 شخص شريطة أن يكون المكان الذي به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

2. التعقيم المستمر للأماكن التي سيقام بها الفرح.

3. استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

4- في حال كان الطعام عبارة عن «أوبن بوفيه» يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن.

5. وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

6. يلتزم كل العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

كما يُسمح للمنشآت والمطاعم السياحية خلال العيد تقديم فقرة فنية بمطرب أو بأجهزة الـDJ مع الالتزام بتطبيق جميع الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية.