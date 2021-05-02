حملات على «المطاعم والنقل» للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنيا

قاد السكرتير العام لمحافظة المنيا، المهندس محمد النجار، حملات للمتابعة الميدانية بعدد من مراكز شمال المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على عدد من وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد ومدى التزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنسب الاشغال المحددة.

وخلال الجولة، تم تحرير 25 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن مستشفى الصدر بمدينة المنيا تضم 53 سرير رعاية، منهم 9 للتنفس الصناعى، بينما تضم مستشفى الحميات 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير مبنى يضم 80 سرير أخرين.

وأضاف نادى: «أنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11 ألف لتر، ليصبح بكل مستشفى 2 تنك أحدهما 6 الآف، والثانى 11 ألف، في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة».

كان اللوء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ناشد المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب إتخاذها لمجابهة فيروس «كورونا»،

وأشار إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ، على أن القيادة السياسية تولي المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.