محافظ المنيا يوجه بوضع لوحات توعية بارتداء الكمامات في المحال التجارية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الحالة العامة بشوارع مراكز ومدن المحافظة، ومنع أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون بين كل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، استمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة.

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية، من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة، كما تفقد عدد من السيارات والتقى المواطنين وناشدهم بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

التقى نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية «100مليون صحة» والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.

وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات إرشادية تحث المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري، بالإضافة لتشمييع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحال مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.