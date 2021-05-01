محافظ المنيا يوجه بوضع لوحات توعية بارتداء الكمامات في المحال التجارية
كتب:
إسلام فهمي
06:38 م | السبت 01 مايو 2021
حملات علي المحلات
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الحالة العامة بشوارع مراكز ومدن المحافظة، ومنع أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون بين كل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، استمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة.
تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية، من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة، كما تفقد عدد من السيارات والتقى المواطنين وناشدهم بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
التقى نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية «100مليون صحة» والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.
وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات إرشادية تحث المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري، بالإضافة لتشمييع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحال مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.