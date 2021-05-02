البابا تواضروس يشكر الوزراء والمحافظين على التهنئة بـ عيد القيامة

وجَّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير لكل من أرسل برقيات تهنئة أو اتصل هاتفيًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعيد القيامة المجيد، وعلى رأسهم المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي هنأنا تليفونيًا في مكالمة طيبه بالأمس.

وأضاف «تواضروس»: اتصل بنا الفريق صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، كما هنأ الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائد العام للقوات المسلحة، وأيضًا السيد الوزير عباس كامل وزير جهاز المخابرات العامة المصرية، أيضًا وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق الذي هنأنا من خلال برقية رقيقة.

وتابع: «نشكر الوزراء، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، السيد القصير وزير الزراعة ، اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي».

كما شكر «اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هشام أمنة محافظ البحيرة، شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طارق رحمي، محافظ الغربية»، ووجَّه الشكر لرؤساء الأندية القضائية وأعضائها، رؤساء المحاكم والهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين مجلس النواب، أحمد مناعة الأمين العام لمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ونواب الوزراء والمحافظين.

ووجَّه الشكر لسفير مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، «نشكر نواب ومساعدي ومديري الأمن والقطاعات والأمن الوطني والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلاة بجميع الكنائس، ومتابعة الشعب للإجراءات الاحترازية».