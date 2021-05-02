عمرو أديب عن الإخوان الداعمين لحزب معارض لأردوغان: «النهاردة إتجابوا»

علق الإعلامي عمرو أديب، على دعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لحزب معارض في تركيا لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إعلانهم ذلك أمس الجمعة، وبعد أن منحتهم تركيا الجنسية التركية، موضحا أنه كما توقع أمس حينما تحدث عنهم بأن هذا الإعلان لن «يعدي على خير»، كاشفا أنه تم اليوم وبالتحديد منذ ساعتين أو ثلاثة، استدعاء هؤلاء العناصر إلى الشرطة التركية.

وأضاف «أديب»، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه «الحكاية»، المذاع على منصة «شاهد»، أنه بعد الفطار مباشرة، تم استدعائهم إلى الشرطة التركية لتحقيق معهم في هذا الإعلان.

ومازح الإعلامي مشاهديه حول تلك الواقعة، متابعا: «النهاردة بعد الفطار، على طول بعتوا جبوهم.. طب مين اللي جابهم، محمد بيه بتاع قسم الهرم، بس ده قسم الهرم اللي موجود في أنقرة، محمد بك أو محمد أفندم بعت جاب الإخوان، وقالهم إنت إخوان مش تتكلم في السياسية خالص، هنا في تركيا».

وأكد أن الشرطة طالبت منهم عدم التحدث في السياسة الداخلية للتركيا، بأي شكل من الأشكال، مواصلا: «قالولهم إنت واحد إخوان سيس خرسيس».

وأردف أن الموقف واضح تماما، وطالبوهم بعدم التحدث أو التدخل بهذا الشأن، ولا حتى يعلنوا تأييدهم أو رفضهم لأي شخص أو مؤسسة تخص الشأن التركي.

وشدد «أديب»، على أن ما ينقله مبني على معلومات مؤكدة له، موضحا أن هذا طبيعي أن يحدث، لأن الدول لا تسمح بذلك، «مبقاش أنا قاعد وألاقي ناس جاية من بره، قاعدة بتقلب وبتخطط وأنا قاعد، أنا مش راس كرمبة، دي دولة مينفعشي معاها الكلام ده».

وأشار إلى أن الأتراك لن يمزحوا في تلك الأمور، مؤكدا أنها دولة تمتلك معتقلات، وهناك أناس كثيرة تسجن هناك، لدرجة أنهم بيقبضوا على 20 أو 30 شخص كل يوم، وذلك على خلفية الانقلاب الذي حدث بتركيا منذ حوالي 6 سنوات.