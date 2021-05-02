تواضروس: التزمنا بإجراءات كورونا واكتفينا بـ10% فقط من سعة الكاتدرائية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» عطل الكثيرين عن الحضور لتهنئة الأقباط بعيد القيامة أو الحضور في الكنيسة، «نحن احتراما لكل الإجراءات الاحترازية تقبلنا التهاني من جميع أحبائنا من المسؤولين في كل قطاعات الدولة المصرية، نشكرهم على محبتهم وتهنئتهم».

وأضاف «تواضروس»، خلال كلمته في عيد القيامة، «نظرًا لجائحة كورونا اكتفينا بعدد تقريبًا 10% من سعة هذه الكاتدرائية في العباسية، حتى نستمر في إقامة احتفال عيد القيامة المجيد، آخر مرة صلينا هنا كانت في أبريل في 2019 ، نشكر الله الذي اعطانا نعمة وفرصة صلاة العيد في الكاتدرائية المباركة، نحن نحتفل بعيد القيامة الذي يعتبر عيد الأعياد وفرح الأفراح».

وتابع: «الاحتفال بعيد القيامة أساس حياتنا، وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية، ولا توجد المسيحية أصلا، القيامة عمل، وليست حدثا ماضيا أو تاريخ، لكنه حاله مستمرة وتاريخ حاضر على الدوام، هذا الحضور لعيد القيامة هو الذي يعطي لحياتنا المسيحية، ولكنيستنا يعطيها طعم الإيمان المسيحي والحياة المسيحية».

وأوضح أن اختلاف مواعيد تقويم عيد القيامة بين الشرق والغرب يرجع إلى اختلاف التقويم المستخدم، «سنة يبقى أسبوع وسنة أسبوعين وسنة يبقى 3 وسنة 4 أسابيع زي السنة دي»، كما أن السنة القادمة العيد يتوافق شرقًا وغربًا، الاختلاف هو اختلاف في التقويم وليس اختلاف في العقيدة.