جامعة المنصورة تنعى الدكتور "حسين شعيشع": أيقونة التعليم الطبي

نعى الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، وفاة الدكتور حسين شعيشع، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب، والذي يُعد أحد أعلام الأطباء المختصين بعلاج أمراض الكلى في مصر والوطن العربي، والذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.

وقال "عبد الباسط"، في بيان صدر عن رئاسة الجامعة، نعت فيه الطبيب الراحل، إنه "إنسانٌ خلوق، باحث مميز، دائم العطاء، لم يبخل بعلمه علي أحد، كان رحمه الله أيقونة للتعليم الطبي، غفر الله له وجزاه عنا خيراً، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعت كلية الطب وعميد ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وفاة الدكتور "حسين محمد عطية شعيشع"، الأستاذ بقسم الباطنة العامة بالكلية، وأعربت الكلية عن تقدمها بـ"خالص العزاء إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان الدكتور "شعيشع" قد جرى اختياره محاضراً في معهد التعليم والتدريس بجامعة "ليفربول"، في إنجلترا، حيث شارك محاضراً في دبلومة زراعة الكلى والبنكرياس بالجامعة البريطانية، كما شارك في تفعيل إطلاق جامعة المنصورة للدبلومات الطبية غير النمطية، باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني في مجالات طب الأسنان، وطب التغذية العلاجية لأمراض الكلى، والتعليم الطبي، والطب التجددي، والسموم العصبية، ويتم التدريس بهذه الدبلومات بأحدث نظم التعليم الإلكتروني، مع التدريب العملي حسب طبيعة كل تخصص.

جدير بالذكر أن الدكتور حسين شعيشع حصل على بكالوريوس الطب عام 1991 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، حتى تم تعيينه أستاذاً بكلية الطب، ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية، و حصل على العديد من الجوائز العلمية، منها جائزة الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي عام 2010، وجائزة المنصورة الطبية عام 2011، وجائزة الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي 2011.