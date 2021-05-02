«الصحة» تجوب قرى ونجوع محافظات الصعيد الأعلى إصابة بفيروس كورونا

واصلت الفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعي، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في محافظات الصعيد الأعلى نسبة في إصابات فيروس كورونا، منها محافظتي قنا وسوهاج، التواصل مع المواطنين في المنازل والشوارع وفي أعمالهم في الزراعات وغيرها من الأعمال، لنشر الوعي حول كيفية الوقاية من الفيروس القاتل، وفحصهم طبيًا، من خلال فرق طبية مجهزة ضمن حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عدة حملات للاطمئنان على صحة المصرين، مثل حملة فيروس (c)، والكشف على أمراض اعتلال الكلى ومرضى السكر والضغط وصرف العلاج مجانا.

100 فرقة طبية في سوهاج

ففي محافظة سوهاج انتشرت الفرق التي يبلغ عددها أكثر من 100 فرقة مكونة من عناصر طبية ومتطوعين وغيرها، في قرى ونجوع ومدن وأماكن التجمعات في الميادين وفي أماكن مهن المواطنين في الزراعات ومهنهم الحرة، وفي الشوارع والعائدين من أعمالهم وفي الأسواق، لنشر الوعي بين المواطنين.

وقالت مديرية الصحة في سوهاج، إن 100 فرقة طبية بالمحافظة قامت لليوم الثالث على التوالي، بمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، وقياس الضغط والسكر لهم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ونشر الوعي بالإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد-١٩» من خلال فريق التواصل المجتمعي.

وفي محافظة قنا بدأت فرق التواصل الاجتماعي بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للإعلام السكاني بوزارة الصحة، اليوم الأحد، بنشر التوعية الصحية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرتى رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي، للمواطنين بالمحافظة ضمن 100مليون صحة.

فرق محافظة قنا تستهدف جميع دور العبادة والتجمعات

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن فرق التواصل المجتمعي ستستهدف المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، أو التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذىن يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات المختلفة.