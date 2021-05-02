لجنة مكافحة كورونا: من يشعر باستمرار ارتفاع حرارته 48 ساعة يتوجه للمستشفى فورا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة تأثير كورونا على حاسة السمع، قائلا إن أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي، يؤدي إلى خلل قناة «استاكيوس»، ما يؤدي لارتشاح خلف طبلة الأذن ووجود خلل بسيط في السمع لكن ليس فقدانه، وهذا عرض يصاحب أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وليس خاصا فقط لفيروس كورونا، والذي فيه المريض يفقد حاستي الشم والتذوق.

حسني: ارتفاع نسب الشفاء مرهون بسرعة التشخيص المبكر

وأضاف «حسني»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على المنصة الإلكترونية «شاهد»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن انتشار كورونا في الموجة الثالثة أسرع، وعدد الإصابات أكثر، لافتا أن ارتفاع نسب الشفاء مرهون بالتشخيص المبكر وطلب الرعاية الصحية المبكرة، «أحنا بنشاهد إن لسه فيه استهوان في علاج كورونا»، مؤكدا أنه توجد أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا.

أعضاء اللجنة العليا يزورون بني سويف غدا والفيوم بعد غد

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «لو سمحتم اللي يجد في نفسه عنده اشتباه وعنده ارتفاع في الحرارة مستمرة أكتر من 48 ساعة أو معدل تنفسي عالي أو عنده ضيق في التنفس شديد أو عنده زرقان في الأطراف يتوجه لأقرب مستشفى وفي أسرع فرصة».

الدولة تعمل بكامل طاقتها لمكافحة كورونا

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن وزارة الصحة وكل أجهزة الدولة تعمل بكل طاقتها، وأعضاء اللجنة سيزورون بني سويف غدا ثم الفيوم بعد غد، والتحرك يكون على كل المحاور لمكافحة كورونا.

وأوضح أن انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 92% يستوجب التوجه للمستشفي بشكل سريع، ولكن يمكن العزل منزليا لمن نسبة الأكسجين الخاص به أعلى من 92% وفقا للبروتوكول الصحي المصري.