حبس المتهم بقتل صديقه لخلاف على هاتف محمول بحلوان 4 أيام

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل صديقه، بطلق ناري بسبب خلاف على تكلفة هاتف محمول، بعد مماطلة المتهم في سداد التكلفة، بكفر العلو في مدينة حلوان.

بلاغ

البداية بتلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة المدعو «يوسف عيسوي»، 20 عاما، مصابا بطلق ناري.

التحريات

على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو أحمد سالم، وشهرته أبو حلاوة، 33 عاما، ومقيم بمنطقة كفر العلو.

إعداد الأكمنة

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع.

وبمناقشة المتهم تبين أنه قام بأخذ هاتف محمول من الضحية، وماطله في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.