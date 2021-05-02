مواعيد مسلسل موسى الحلقة 20.. هل ينتقم محمد رمضان من محاولي قتله؟

تحسنت حالة «موسى» الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، بعد أن أصيب بطلق ناري، وتمكنت «المعلمة حلاوتهم» من إيجاد مكانه، بعد إلحاح في السؤال على شقيقها «وهبة» الفنان سيد رجب، بعد أن شعرت أنه السبب في اختفاء حبيبها، لذا يسعى موسى للبحث عن من حاول قتله والانتقام منه، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 20 اليوم الأحد.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 20

وتعرض قناة DMC الحلقة 20 من مسلسل موسى، الساعة 6:30 مساء، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

وتردد قناة «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وانتهت الحلقة 19 من مسلسل موسى على عثور سمية الخشاب «حلاوتهم» على محمد رمضان «موسى» بعد رشوة قدمتها لعشيقة شقيقها سيد رجب «وهبة» بعد شكها أن أخيها هو وراء اختفاؤه، لتذهب وتجده ملقى على سرير المرض فيدور بينهما حديثا رومانسيا، ويتحدث بعد ذلك عن شقيقته «شفيقة»، والتي تظهر غاضبة من زوجها «شهاب باشا» للعبه القمار وقبوله عرض منافسه اللعب على الزوجات، فتقلب الطاولة وتوبخه.

ويبدأ موسى في البحث ع وهبة، وينوي أن يرد له ما فعل ولكن سوف ينتهي حياته، ويجعله «يتمنى الموت ما تبقى له من عمره»، على حد قوله.

قصة مسلسل موسى

تعود أحداث مسلسل «موسى» إلى فترة الخمسينيات والستينييات من القرن الـ20، وقت الاحتلال البريطاني لمصر، من خلال تسليط الضوء على حياة الفتى الصعيدي موسى الذي يحارب الإنجليز في قريته وهو مسؤولا عن والدته وأِقائه، وهروبه إلى الجبل للبعد عن بطش الإنجليز الذين كانوا يبحثون عنه للقبض عليه، حتى هاجم الفيضان قريته وتسبب في موت حبيبته، وبعد موت أمه يتوجه إلى القاهرة للعمل في التجارة ويلتقى بحلاوتهم وتنشأ بينهم قصة حب.