سقوط تاجري مخدرات بـ140 طربة حشيش في الخصوص قبل ترويجها بالعيد

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً بتمكن قسم شرطة الخصوص، من إحباط ترويج أكبر صفقة حشيش قبل أيام من عيد الفطر المبارك في منطقة الخصوص.

وكشفت التحريات قيام كلا من محمد زيد، ومحمد فؤاد بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على المتعاطين خلال عيد الفطر المبارك، وتخزين الكمية بمنزل الأول.

وباستهداف المنزل تمكنت قوة من قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين وبحوزتهما 140 طربة حشيش، و26 ألف جنية وفرد خرطوش وطبنجة.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة لترويجها في عيد الفطر حيث يكُثر الطلب على مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي

حبس عاطل هارب من حكم إعدام عقب ضبطه وبحوزته سلاح ومخدرات بالقناطر

فيما قررت نيابة القناطر الخيرية برئاسة محمد فايد رئيس نيابة القناطر، حبس عنصر إجرامى شديد الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيق، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وكان قد تم ضبطه وبحوزته 60 جرام هيروين و فرد خرطوش.

وكان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات سرية لمباحث مركز القناطر الخيرية تفيد قيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وهارب من أحكام بدائرة المركز، بترويج المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات" وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.

تم استهداف المتهم بمنطقة عرب الحارث، وألقى المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز، القبض على المتهم ويدعى "ش. س" 37 عاما عاطل، وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة.