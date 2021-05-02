كرتونة البيض تتراجع 6 جنيهات قبيل شم النسيم وعيد الفطر

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعا بالجملة في الكيلو الواحد تراوح بين 5 و6 جنيهات خلال يومين في رمضان، بعد ارتفاعات الأيام الأولى من شهر رمضان لتصل لأكثر من 30 جنيها مقابل 25 جنيها الآن، فيما تراجعت كرتونة البيض من 32 جنيها لتباع بـ26 جنيها، قبيل شم النسيم وفطار الأقباط وعيد الفطر المبارك، فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي عند معدلاتها.

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، التراجع إلى تراجع الطلب واتجاة الأسر إلى شراء الملابس وكعك العيد.

يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع سعر الأعلاف لأكثر من 800 جنيه في الطن ليباع بـ8800 جنيه للطن وتدني سعر الكتكوت ليصل لـ5 جنيهات مقابل الأيام الأولى من شهر رمضان الذي وصل فيه سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق بين 25 و26 جنيها للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

ووصف السيد تراجع الأسعار بغير المناسب للمربين الذين يبيعون بالخسارة في ظل ارتفاع الأعلاف، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تراجع كرتونة البيض في ظل زيادة الاستهلاك لعمل بسكويت وبيتي فور عيد الفطر غير متوقع ومثل صدمة المنتجين، لافتا أنه يوجد احتياطي استراتيجي من الثروة الداجنة ليكفي أي زيادة في الطلب، وطالب الحكومة بفتح باب التصدير منعا لخسائر المنتجين.

فيما حافظت أسعار اللحوم على استقرارها وتباع بين 90 وحتى 150 جنيها للكيلو، بحسب محمد شرف رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، واستبعد أن تشهد اللحوم البلدي قفزات سعرية كبيرة في أسعار اللحوم خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان بسبب زيادة الركود، لافتا إلى أن منافذ الدولة المتعددة تساهم في الحد من هذه الارتفاعات، موضحا أن المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك لمدة تزيد عن 3 أشهر، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض.

وتراوحت اللحوم البلدي الكندوز بين 110 حتى 150 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، السجق 110 - 125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100- 120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا في الأسعار والتي تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

وبلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء العام الماضي نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة.