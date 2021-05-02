ضبط 9 أطنان «رنجة» فاسدة بالغربية قبل ساعات من احتفالات شم النسيم

قبل ساعات من احتفالات المصريين بعيد شم النسيم، تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الأحد، من ضبط 9 أطنان أسماك مدخنة «رنجة»، وأخرى هارنج، داخل عددا من مصانع تصنيع الأسماك المدخنة في مركزي طنطا وكفرالزيات، قبل طرحها بالأسواق، استعدادا لبيعها في شم النسيم وعيد الفطر.

مدير الطب البيطري يترأس حملة لضبط السلع الغذائية الفاسدة في شم النسيم

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد ترأس حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة «الرنجة» بمركزى طنطا وكفرالزيات، وأسفرت عن ضبط 9 أطنان أسماك مدخنة «رنحة» وأسماك هارنج، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر مخالفات لـ 4 مصانع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأخذ عينات من المضبوطات.

وتنفذ مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملات للتفتيش على بعض مصانع الأسماك المدخنة «الرنجة»، بمركزى طنطا وكفرالزيات، وأسفرت حملة سابقة عن ضبط 10 أطنان و500 كيلو أسماك «رنجة» و«هارنج» غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما حررت 8 محاضر مخالفات لعدد 8 مصانع، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.