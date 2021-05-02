تعرف على مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20

يبحث المشاهدون عن مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، حيث تشهد الحلقة المقبلة احتدام الصراع بين «عساف» و«غفران»، حيث شهدت الحلقة الماضية من المسلسل عددا من الاحداث المشوقة.

مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20

تبدأ مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، في تمام الساعة الـ7:45 مساءً حصريا على قناة «ON E»، داخل مصر، وتعاد الحلقة الجديدة مرتين الأولى في الخامسة صباحًا، والأخرى في الساعة 1:45 مساءً.

ويذاع على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا، بينما يعرض على قناة «MBC» الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة «ألفا مسلسلات» التابعة لشبكة قنوات «OSN»، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة «ألفا مسلسلات + 2».

وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل تنفيذ الاتفاق بين «عساف» و«غفران»، حيث قام بتسليم الأول بتسليم «شامية» والدة الثاني والتي قام باختطافها منذ 20 عاما خلال فترة وجوده في السجن، وعلى الجانب الآخر نفذ «عساف» الجزء الثاني من الاتفاق حيث قام بتسليم «بكري» ذهب «الأغراب»، ولكن في الطريق يجد «بكري» كمين للشرطة يتواجد فيه رئيس المباحث «علي الغريب»، ويصمم على تفتيش السيارة ليعثر على الذهب.

مسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، عماد زيادة، إضافة إلى سلوى عثمان.

وكشف الفنان محمد سامي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، أمس، إنَّ الفنان محمد رمضان كان مرشح لبطولة المسلسل أمام أحمد السقا، إلا أنَّه رفض ليذهب الدور لأمير كرارة.